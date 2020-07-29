Під час акції «Руху опору капітуляції», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n141762-zupynyty-rozzbroiennya-zsu-na-peredoviy-vymagaut-vid-zelenskogo-video.html

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«Рух опору капітуляції» (РОК) висунув вимоги до президента України Володимира Зеленського. Активісти анонсували проведення у День Незалежності України, 24 серпня, масової акції, якщо ці вимоги не будуть виконані.

Вимоги зачитав член Координаційної Ради РОК Павло Білоус під час акції перед Офісом президента, спровокованої резонансними обмеженнями, які чинне перемир’я на Донбасі накладає на українських військових.

Ця акція відбулася 27 липня.

Активісти вимагають:

зупинити роззброєння українських військових на передовій;

скасувати заборону відкривати вогонь у відповідь, яку вони вважають «злочинною»;

скасувати накази щодо заборони розвідки та аеророзвідки під час перемир’я;

віддати накази знищувати ворожі сили у відповідь на обстріли окупантами українських позицій;

збільшити грошове забезпечення військовослужбовців;

скасувати скорочення Збройних сил до повної перемоги над Росією;

відновити реформи Збройних сил;

не йти на вимоги країни-агресора щодо надання ОРДЛО особливого статусу та проведення місцевих виборів на окупованих територіях до їх повної деокупації;

не вносити зміни до Конституції;

не відновлювати водопостачання до окупованого Криму з території України;

посилювати санкції проти країни-агресора та вимагати цього ж від міжнародного співтовариства;

негайно звільнити Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко, звинувачуваних у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, та припинити будь-які переслідування ветеранів і волонтерів.

24 серпня 2020 року у разі невиконання всіх вимог та продовження злочинної діяльності проти державності ми маємо право у будь-який спосіб захистити нашу Конституцію і суверенітет! — наголосили активісти.



Нагадаємо, перемир’я на Донбасі розпочалося о 00.01 27 липня. Бойовики вже через 20 хвилин після його початку обстріляли позиції українських військових.