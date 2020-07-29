Мітинг у Києві проти Сивохо.

https://racurs.ua/ua/n141761-mityng-u-kyievi-zibrav-sud-nad-veteranamy-za-pozovom-syvoho-foto-video.html

Ракурс

Мітинг у Києві 29 липня триває біля стін Печерського районного суду Києва.

Там проходить судове засідання за позовом колишнього радника секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергія Сивохи, поданим проти ветеранів ООС Сергія Тамаріна, Олександра Волкова та Юрія Каплі, за участі яких відбулася штовханина під час презентації «Національної платформи «примирення та єдності». Про це повідомляється у трансляції з-під стін суду.

Біля будівлі суду зібралися активісти, щоб підтримати ветеранів та забезпечити справедливий розгляд справи.

Як відомо, 12 березня 2020 року у Києві мала відбутися презентація «Національної платформи примирення і єдності», ініціатором створення якої виступив тодішній радник секретаря РНБО Сергія Сивохо. На заході були присутні активісти та ветерани АТО. Презентація переросла у конфлікт та штовханину з військовими з полку «Азов». Хтось із присутніх штовхнув Сивохо, а той впав. Підозрюють у цьому Сергія Тамаріна, Олександра Волкова та Юрія Каплю.

У квітні Апеляційний суд відпустив підозрюваного Демідова на поруки народного депутата від «Європейської солідарності» Михайла Бондаря. Двох інших фігурантів — Сергія Тамаріна і Юрія Краплю — суд відпустив під особисте зобов’язання.

Нагадаємо, «Національний корпус» подав до Служби безпеки України заяву про держзраду Сивохо. Заява була подана після того, як Сивохо ініціював у Києві захід під назвою «Національна платформа примирення і єдності».