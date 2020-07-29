Митинг в Киеве против Сивохо.

https://racurs.ua/n141761-miting-v-kieve-sobral-sud-nad-veteranami-po-isku-sivoho-foto-video.html

Ракурс

Митинг в Киеве 29 июля продолжается у стен Печерского районного суда Киева.

Там проходит судебное заседание по иску бывшего советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо, поданного против ветеранов ООС Сергея Тамарина, Александра Волкова и Юрия Капли, при участии которых произошла потасовка во время презентации так называемой «Национальной платформы примирения и единства». Об этом сообщается в трансляции из-под стен суда.

Возле здания суда собрались активисты, чтобы поддержать ветеранов и обеспечить справедливое рассмотрение дела.

Как известно, 12 марта 2020 года в Киеве должна была состояться презентация «Национальной платформы примирения и единства», инициатором создания которой выступил тогдашний советник секретаря СНБО Сергея Сивохо. На мероприятии присутствовали активисты и ветераны АТО. Презентация переросла в конфликт и потасовку с военными из полка «Азов». Кто-то из присутствующих толкнул Сивохо, а тот упал. Подозревают в этом Сергея Тамарина, Александра Волкова и Юрия Каплю.

В апреле Апелляционный суд отпустил подозреваемого Демидова на поруки народного депутата от «Европейской солидарности» Михаила Бондаря. Двух других фигурантов — Сергея Тамарина и Юрия Каплю — суд отпустил под личное обязательство.

Напомним, «Национальный корпус» подал в Службу безопасности Украины заявление о госизмене Сивохо. Заявление было подано после того, как Сивохо инициировал в Киеве мероприятие под названием «Национальная платформа примирения и единства».