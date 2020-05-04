Сергей Сивохо. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n137692-sivoho-uvidel-voynu-v-golovah-ukraincev-a-ne-putina.html

Ракурс

Бывший советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо считает, что главной причиной вооруженного конфликта на Донбассе является «война в головах украинцев».

Такое заявление Сивохо сделал во время недавнего интервью Алесе Бацман, которое появилось в YouTube.

Сивохо заявил, что у него нет желания заканчивать войну в голове президента РФ Владимира Путина. Зато он хочет закончить войну в головах украинских граждан.

Бацман поспешила напомнить Сивохо, что именно Путин оккупировал Крым и часть Донбасса. Именно Путин не желает выводить российские войска из оккупированных территорий и оказывает всевозможную поддержку боевикам.

Однако у Сивохо по данному поводу другое мнение. Он предположил, что даже если Путин выведет войска и отдаст оккупированные территории, то конфликт на этом не будет исчерпан. Бывший советник секретаря СНБО считает, что за шесть лет под гнетом пропаганды как с одной, так и с другой стороны в головах граждан укоренился образ врага, который живет за линией разграничения.

По мнению Сивохо, удалить из голов украинцев сложившийся стереотип, будет весьма проблематично. Поэтому жителям Украины по одну и другую сторону линии разграничения придется научиться уживаться друг с другом.

Также Сивохо считает, что конфликт на Донбассе является многослойным. По мнению Сивохо, первый слой — это взаимоотношения Украины и России. Второй слой — это взаимоотношения России и наших западных партнеров. Бывший советник секретаря СНБО считает, что такая многослойность неизбежно приводит к внутригосударственному конфликту, в котором противниками становятся граждане Украины.

Сивохо добавил, что мы имеем дело с гибридной войной, одним из методов которой является поддержка страной-агрессором вооруженного конфликта.

Как ранее писал «Ракурс», «Национальный корпус» подал в Службу безопасности Украины заявление о госизмене Сивохо. Заявление было подано после того, как Сивохо инициировал в Киеве мероприятие под названием «Национальная платформа примирения и единства».