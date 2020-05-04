Сергій Сивохо. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n137692-syvoho-pobachyv-viynu-v-golovah-ukrayinciv-a-ne-putina.html

Ракурс

Колишній радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо вважає, що головною причиною збройного конфлікту на Донбасі є «війна в головах українців».

Таку заяву Сивохо зробив під час недавнього інтерв’ю Олесі Бацман, яке з’явилося в YouTube.

Сивохо заявив, що у нього немає бажання закінчувати війну в голові президента РФ Володимира Путіна. Зате він хоче закінчити війну в головах українських громадян.

Бацман нагадала Сивохо, що саме Путін окупував Крим і частину Донбасу. Саме Путін не бажає виводити російські війська з окупованих територій і надає всіляку підтримку бойовикам.

Однак у Сивохо з даного приводу інша думка. Він припустив, що навіть якщо Путін виведе війська і віддасть окуповані території, то конфлікт на цьому не буде вичерпаний. Колишній радник секретаря РНБО вважає, що за шість років під гнітом пропаганди як з однієї, так і з іншої сторони в головах громадян укорінився стереотип ворога, який живе за лінією розмежування.

На думку Сивохо, видалити з голів українців цей стереотип, буде вельми проблематично. Тому жителям України по одну та іншу сторону лінії розмежування доведеться навчитися уживатися один із одним.

Також Сивохо вважає, що конфлікт на Донбасі є багатошаровим. На думку Сивохо, перший шар — це взаємини України і Росії. Другий шар — це взаємини Росії і наших західних партнерів. Колишній радник секретаря РНБО вважає, що така багатошаровість неминуче призводить до внутрішньодержавного конфлікту, в якому противниками стають громадяни України.

Сивохо додав, що ми маємо справу з гібридною війною, одним із методів якої є підтримка країною-агресором збройного конфлікту.

Як раніше писав «Ракурс», «Національний корпус» подав до Служби безпеки України заяву про держзраду Сивохо. Заява була подана після того, як Сивохо ініціював у Києві захід під назвою «Національна платформа примирення і єдності».