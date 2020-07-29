Регионы с самым чистым воздухом в Украине назвал Кульбида

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Регионы с самым чистым в Украине воздухом назвал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

Чище воздух там, где нет промышленных объектов. Если говорить по областям, то это может быть Сумщина, Черниговщина, Житомирщина, Ровенщина, Волынь, Закарпатье и некоторые другие регионы. У нас достаточно много регионов, в которых достаточно чистый воздух, — рассказал синоптик в интервью УНН.

По его словам, в столице Украины нет проблем с загрязнением воздуха, однако фиксируется незначительное превышение предельно допустимых концентраций двуокиси углерода, двуокиси азота и частично формальдегида.

Это абсолютно не критично, потому что если брать длительные жаркие периоды, когда в Киеве долго не бывает осадков, то эта ситуация может быть в десять раз хуже. Но, надо быть готовым к тому, что будут такие периоды, когда качество воздуха в Киеве будет существенно хуже. Спрогнозировать эти периоды невозможно, — добавил Кульбида.

Кроме этого, директор Укргидрометеоцентра назвал самые загрязненные регионы Украины.

Традиционно наиболее загрязненными являются промышленные города Мариуполь, Кривой Рог, Днепр. Но уровень загрязненности там также меняется, и меняется каждый день, — рассказал Кульбида.

Чиновник отметил, что повторяемость дней с высоким загрязнением воздуха в крупных промышленных городах повышается, когда температура воздуха растет, а синоптические процессы не позволяют быстро рассеивать все эти загрязнения.