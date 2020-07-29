Регіони з найчистішим в Україні повітрям назвав Кульбіда — новини України

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Регіони з найчистішим в Україні повітрям назвав директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

Найчистіше там, де немає промислових об'єктів. Якщо говорити по областях, то це може бути Сумщина, Чернігівщина, Житомирщина, Рівненщина, Волинь, Закарпаття і деякі інші регіони. У нас вдосталь регіонів, у яких достатньо чисте повітря, — розповів синоптик в інтерв’ю УНН.

За його словами, у столиці України немає проблем із забрудненням повітря, однак фіксується незначне перевищення гранично допустимих концентрацій двоокису вуглецю, двоокису азоту і частково формальдегіду.

Це абсолютно не критично, тому що якщо брати тривалі спекотні періоди, коли у Києві довго не буває опадів, то ця ситуація може бути удесятеро гіршою. Але, треба бути готовим до того, що будуть такі періоди, коли якість повітря у Києві буде суттєво гіршою. Спрогнозувати ці періоди неможливо, — додав Кульбіда.

Окрім цього, директор Укргідрометеоцентру назвав найбільш забруднені регіони України.

Традиційно найбільш забрудненими є промислові міста: Маріуполь, Кривий Ріг, Дніпро. Але рівень забрудненості там також змінюється, і змінюється щодня, — розповів Кульбіда.

Чиновник зауважив, що повторюваність днів із високим забрудненням повітря у великих промислових містах зростає, коли температура повітря підвищується, а синоптичні процеси не дозволяють швидко розсіювати ці всі забруднення.