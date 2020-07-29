Стало відомо, коли українці вільно зможуть їздити до Європи. Фото: КП

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В’їзд до Європейського Союзу (ЄС) залишиться зачиненим для українців до осені через пандемію коронавірусу.

Про відкриття кордонів можна буде говорити тільки тоді, коли показники захворюваності знизяться. Таку думку висловила віце-прем'єр із євроінтеграції Ольга Стефанишина в інтерв’ю «Сегодня».

За її словами, зараз кордони відкриті тільки всередині країн Шенгенської зони. Однак для країн, які не ввійшли в «білий список», обмеження на в’їзд дуже жорсткі.

Стефанишина розповіла, що розпочати повноцінні подорожі без кордонів можна буде тільки після спаду епідемії. Також вона зазначила, що на дипломатичному фронті зараз ведеться потужна робота, оскільки кожна країна, яка є членом ЄС, може приймати рішення щодо відкриття кордонів окремо.

Вона припустила, що вже у вересні можна буде приступити до більш активного діалогу щодо відкриття кордонів, коли пройдуть побоювання щодо другої хвилі коронавірусу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус надалі поширюється країнами Європи, в ЄС вирішили залишити свої зовнішні кордони закритими для мандрівників із більшості держав світу.