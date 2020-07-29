Стало известно, когда украинцы свободно смогут ездить в Европу. Фото: КП

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Въезд в Европейский Союз (ЕС) останется закрытым для украинцев до осени из-за пандемии коронавируса.

Об открытии границ можно будет говорить только тогда, когда показатели заболеваемости снизятся. Такое мнение высказала вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина в интервью «Сегодня».

По ее словам, сейчас границы открыты только внутри стран Шенгенской зоны. Однако для стран, которые не вошли в «белый список», ограничения на въезд очень жесткие.

Стефанишина рассказала, что говорить о полноценных путешествиях без границ можно будет только тогда, когда эпидемия пойдет на спад. Также она отметила, что на дипломатическом фронте сейчас ведется мощная работа, поскольку каждая страна, которая является членом ЕС, может принимать решение по открытию границ отдельно.

Также она предположила, что уже в сентябре можно будет приступить к более активному диалогу относительно открытия границ, когда пройдут опасения по поводу второй волны коронавируса.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус продолжает распространяться по странам Европы, поэтому в ЕС решили оставить свои внешние границы закрытыми для путешественников из большинства стран.