Оставят границы закрытыми из-за страха перед коронавирусом в ЕС. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n141709-ostavyat-granicy-zakrytymi-iz-za-straha-pered-koronavirusom-v-es.html

Ракурс

Коронавирус продолжает распространяться по странам Европы, поэтому в Европейском Союзе (ЕС) решили оставить свои внешние границы закрытыми для путешественников из большинства стран.

Продление закрытия границ связывают с резким скачком новых случаев заболеваемости COVID-19. Об этом пишет Bloomberg.

Чиновники заявили, что ЕС склоняется к сокращению списка безопасных стран. Сейчас готовят к исключению из списка Канаду, Китай, Японию и Южную Корею, жителям которых сейчас разрешено приезжать в страны Европы. В «белый» список сейчас также входят Алжир, Австралия, Грузия, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис и Уругвай.

По словам одного из официальных лиц, Алжир и Марокко также могут быть исключены решением послов стран-членов на встрече в среду.

Отмечается, что ЕС уже второй раз за две недели пересмотрит список «безопасных стран». Во время первого просмотра 17 июля ЕС сократил список из начальных 15 государств, исключив Сербию и Черногорию из-за высокой заболеваемости коронавирусом.

Въезд в ЕС также остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий украинцев. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешение на пересечение границы.

Также граждане Украины с 30 июля могут въезжать в Болгарию только при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

Отмечается, что въезд с отрицательным ПЦР-тестом разрешен гражданам, которые едут на заработки и путешественникам. ПЦР-тест не нужен лицам, прибывающим из стран «белого списка».

Напомним, ранее мы сообщали, что 13 стран открыли границы для украинцев несмотря на то, что в стране сохраняется высокий показатель заболеваемости.