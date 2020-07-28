Залишать кордони закритими через страх перед коронавірусом у ЄС. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n141709-zalyshat-kordony-zakrytymy-cherez-strah-pered-koronavirusom-u-ies.html

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Коронавірус продовжує поширюватися країнами Європи, тому у Європейському Союзі (ЄС) вирішили залишити свої зовнішні кордони закритими для мандрівників із більшості країн.

Подовження закриття кордонів пов’язують із різким зростанням числа випадків захворюваности на COVID-19. Про це пише Bloomberg.

Чиновники заявили, що ЄС схиляється до скорочення списку безпечних держав. Наразі готують до виключення зі списку Канаду, Китай, Японію й Південну Корею, жителям яких зараз дозволено приїжджати в країни Європи. У «білий» список зараз також входять Алжир, Австралія, Грузія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Таїланд, Туніс і Уругвай.

За словами одного з офіційних осіб, Алжир і Марокко також можуть бути виключені рішенням послів країн-членів на зустрічі в середу.

Зазначається, що ЄС уже вдруге за два тижні буде переглядати список «безпечних країн». Під час першого перегляду 17 липня ЄС скоротив список із початкових 15 держав, виключивши Сербію й Чорногорію через захворюваності на коронавірус.

В‘їзд у ЄС також залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

Також громадяни України з 30 липня можуть в’їжджати до Болгарії лише за умови наявності негативного тесту на коронавірус, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до прибуття. Зазначається, що в’їзд із негативним ПЛР-тестом дозволений громадянам, що їдуть на заробітки та мандрівникам. ПЛР-тест не потрібен особам, які прибувають із країн «білого списку».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 13 країн відкрили кордони для українців попри те, що в країні зберігається високий показник захворюваності.