Во время акции «Движения сопротивления капитуляции», скриншот видео

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«Движение сопротивления капитуляции» (ДСК) выдвинуло требования к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Активисты анонсировали проведение в День Независимости Украины, 24 августа, массовой акции, если эти требования не будут выполнены.

Требования зачитал член Координационного Совета РОК Павел Белоус во время акции перед Офисом президента, спровоцированной резонансными ограничениями, которые действующее перемирие на Донбассе накладывает на украинских военных.

Эта акция состоялась 27 июля.

Активисты требуют:

остановить разоружение украинских военных на передовой;

отменить запрет открывать огонь, который они считают «преступным»;

отменить приказы о запрете разведки и аэроразведки во время перемирия;

отдать приказы уничтожать вражеские силы в ответ на обстрелы оккупантами украинских позиций;

увеличить денежное обеспечение военнослужащих;

отменить сокращение Вооруженных сил до полной победы над Россией;

восстановить реформы Вооруженных сил;

не идти на требования страны-агрессора о предоставлении ОРДЛО особого статуса и проведении местных выборов на оккупированных территориях до их полной деоккупации;

не вносить изменения в Конституцию;

не возобновлять водоснабжение в оккупированный Крым с территории Украины;

усиливать санкции против страны-агрессора и требовать этого же от международного сообщества;

немедленно освободить Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко, обвиняемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, и прекратить любые преследования ветеранов и волонтеров.

24 августа 2020 года в случае невыполнения всех требований и продолжения преступной деятельности против государственности мы вправе в любой способ защитить нашу Конституцию и суверенитет! — подчеркнули активисты.



Напомним, перемирие на Донбассе началось в 00.01 27 июля. Боевики уже спустя 20 минут после его начала обстреляли позиции украинских военных.