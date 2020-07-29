МВД указало трассы, где установят камеры TruCAM. Фото: Цензор.нет

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Дороги Украины теперь будут под присмотром новых лазерных приборов для измерения скорости TruCAM начиная с 19 сентября.

Камеры установят на участках автодорог с повышенным уровнем аварийности. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.







По его словам, сейчас на дорогах используют почти 100 таких приборов. О работе камер сообщают специальные дорожные знаки.









Кроме того, в местах фиксации нарушений должен располагаться служебный автомобиль с включенными синими маячками.











По его информации, начиная с октября 2018 года, когда ввели устройства TruCAM, патрульные составили более 302 тыс. административных протоколов за превышение скорости.





TruCam — прибор для измерения скорости лазерным лучом на расстоянии до 1 тыс. 200 метров, скорость его работы — 3 фотокадра в секунду. Благодаря GPS камера может точно фиксировать координаты. Эти портативные устройства измерения скорости заработали в тестовом режиме в октябре прошлого года на дорогах международного и государственного значения.

Напомним, ранее мы сообщали, что система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в Украине с 1 июля 2020 фиксируетне только превышение скорости, а и проезд перекрестков на красный свет и езду по полосе для общественного транспорта.