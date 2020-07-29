Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
МВД указало трассы, где установят камеры TruCAM. Фото: Цензор.нет

МВД указало трассы, где установят камеры TruCAM

29 июл 2020, 12:16
999

Дороги Украины теперь будут под присмотром новых лазерных приборов для измерения скорости TruCAM начиная с 19 сентября.

Камеры установят на участках автодорог с повышенным уровнем аварийности. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Карта расположения камер. Скриншот: Facebook

По его словам, сейчас на дорогах используют почти 100 таких приборов. О работе камер сообщают специальные дорожные знаки.

На каких трассах установят камеры. Скриншот: Facebook

На каких трассах установят камеры. Скриншот: Facebook

Кроме того, в местах фиксации нарушений должен располагаться служебный автомобиль с включенными синими маячками.

На каких трассах установят камеры. Скриншот: Facebook

На каких трассах установят камеры. Скриншот: Facebook

По его информации, начиная с октября 2018 года, когда ввели устройства TruCAM, патрульные составили более 302 тыс. административных протоколов за превышение скорости.


На каких трассах установят камеры. Фото: Facebook

TruCam — прибор для измерения скорости лазерным лучом на расстоянии до 1 тыс. 200 метров, скорость его работы — 3 фотокадра в секунду. Благодаря GPS камера может точно фиксировать координаты. Эти портативные устройства измерения скорости заработали в тестовом режиме в октябре прошлого года на дорогах международного и государственного значения.

Напомним, ранее мы сообщали, что система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в Украине с 1 июля 2020 фиксируетне только превышение скорости, а и проезд перекрестков на красный свет и езду по полосе для общественного транспорта.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров