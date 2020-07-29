Причину падения рейтингов объяснили в «Слуге народа» — местные выборы 2020

https://racurs.ua/n141764-prichinu-padeniya-reytingov-obyasnili-v-sluge-naroda.html

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Причину падения рейтингов «Слуги народа» назвал глава избирательного штаба политической силы Владимира Зеленского, нардеп Александр Корниенко.

Отпали те, кто ждет быстрых результатов. Помню, что 20% говорили, что один год готовы ждать, там 25−30% - от двух до трех лет, ну и преданные поклонники: ждем, сколько надо, — отметил Корниенко в интервью «Украинской правде».

По мнению нардепа, сначала отпадет первая часть сторонников «Слуги народа», а затем вторая.

Все-таки, когда делаешь реформы, немного людей «отваливается», потому что реформы нравятся не всем, — резюмировал Корниенко.



Напомним, 25 октября 2020 года партия «Слуга народа» продемонстрирует свои силы на местных выборах. Во время парламентских выборов 2019 года политсила Зеленского установила рекорд — набрав 43,16%, без учета мажоритарщиков, что позволило ей самостоятельно сформировать монобольшинство.

Спустя полтора года партию президента, согласно последним социологическим исследованиям, поддерживает лишь 27,7% избирателей. Кроме этого, по своей специфике местные выборы существенно отличаются от выборов в Верховную Раду.