Під Радою провалився асфальт (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n141766-pid-radou-provalyvsya-asfalt-foto.htmlРакурс
Біля Верховної Ради в Києві на вулиці Михайла Грушевського, 20 провалився асфальт.
Через це рух вулицею Грушевського обмежено, повідомляє прес-служба «Київавтодору»
Зазначається, що причиною інциденту стало підмивання проїжджої частини через аварію на водопроводі «Київводоканалу».
Балансоутримувач інженерних мереж повідомлений та плануються ремонтні роботи з ліквідації, — зазначається у повідомленні прес-служби КМДА з приводу цього інциденту.
У «Київавтодорі» наголошують, що через зношення інженерних мереж майже щодня в тому чи іншому районі Києва відбуваються аварії, які призводять до руйнування покриття проїжджої частини або тротуарів.
Нагадаємо, нещодавно в Києва під асфальт провалився сміттєвоз. Інцидент стався у міжквартальному проїзді на бульварі Дружби народів, територія якого не перебуває на балансі «Київавтодору».