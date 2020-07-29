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Ракурс
Асфальт провалився біля Верховної Ради, фото: «Київавтодор»

Під Радою провалився асфальт (ФОТО)

29 лип 2020, 12:53
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Біля Верховної Ради в Києві на вулиці Михайла Грушевського, 20 провалився асфальт.

Через це рух вулицею Грушевського обмежено, повідомляє прес-служба «Київавтодору»

Зазначається, що причиною інциденту стало підмивання проїжджої частини через аварію на водопроводі «Київводоканалу».

Балансоутримувач інженерних мереж повідомлений та плануються ремонтні роботи з ліквідації, — зазначається у повідомленні прес-служби КМДА з приводу цього інциденту.

У «Київавтодорі» наголошують, що через зношення інженерних мереж майже щодня в тому чи іншому районі Києва відбуваються аварії, які призводять до руйнування покриття проїжджої частини або тротуарів.

Асфальт провалився біля Верховної Ради, фото: «Київавтодор»

Асфальт провалився біля Верховної Ради, фото: «Київавтодор»

Асфальт провалився біля Верховної Ради, фото: «Київавтодор»

Асфальт провалився біля Верховної Ради, фото: «Київавтодор»

Асфальт провалився біля Верховної Ради, фото: «Київавтодор»


Асфальт провалився біля Верховної Ради, фото: «Київавтодор»

Нагадаємо, нещодавно в Києва під асфальт провалився сміттєвоз. Інцидент стався у міжквартальному проїзді на бульварі Дружби народів, територія якого не перебуває на балансі «Київавтодору».

Джерело: Ракурс


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