Партія Зеленського назвала реформи, яких раніше “ніхто не робив в Україні” — місцеві вибори 2020

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Партія Володимира Зеленського «Слуга народу» пов’язала падіння своїх рейтингів з реформуванням країни, яке «подобається не всім». Також правляча політсила назвала реформи, яких раніше «ніхто не робив в Україні».

Ніхто в цій країні ніколи не робив реформу ринку землі, наприклад. Частині людей вона не подобається, але ми це зробили. Далі, відкриття доступу до ресурсів — «Укрспирт», бурштин, ліс, — глава виборчого штабу «Слуги народу» Олександр Корнієнко зазначив в інтерв’ю «Українській правді».

Також у «Слузі народу» нагадали, що зараз монобільшість разом з урядом і президентом встановлюють порядок денний у країні.

Монобільшість лишається монобільшістю. Чому? Тому що президент і партія президентська — ми встановлюємо політичну адженду в країні. Порядок денний встановлює зараз вся правляча коаліція: президент, ми, уряд, ОП і так далі, — додав Корнієнко.

Він зазначив, що для партії Зеленського важливим результатом місцевих виборів повинна стати поява подібної ситуації в більшості регіонів.

Щоб порядок денний в більшості регіонів формувався нашою політсилою, щоб це була наша відповідальність… Щоб голови облрад були представниками «Слуги народу», або щоб секретарі міськрад були представниками «Слуги народу», — резюмував Корнієнко.

Нагадаємо, під час парламентських перегонів 2019 року партія Зеленського встановила рекорд — набрала 43,16%, не враховуючи мажоритарників, що дозволило їй самостійно сформувати монобільшість. За півтора року партію президента, згідно з останніми соціологічними дослідженнями, підтримує лише 27,7% виборців.