В Беларуси силовики задержали 32 боевиков ЧВК. Фото: РБК

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В Беларуси силовики задержали 32 боевиков иностранной частной военной компании.

Задержание наемников произошло под Минском. Подробности пока не сообщаются. Пресс-служба Комитета государственной безопасности для комментариев недоступна. Об этом 29 июля сообщает государственное агентство «Белта».

Другие силовые ведомства Беларуси тоже не комментируют информацию о резонансном задержании. Представитель Следственного комитета Сергей Кабакович отказался от комментариев, ничего не рассказали и в Министерстве внутренних дел.

На днях, 24 июля, президент Беларуси Александр Лукашенко вспоминал частные военные компании во время посещений одной из баз военного спецназа. Глава государства тогда заявлял, что современные войны начинаются с уличных протестов и демонстраций. По словам Лукашенко, на такие митинги подтягивают «чужих», если среди местных отсутствуют такие, которые готовы начать массовые беспорядки. Тогда к протестам привлекают профессиональных военных и специально подготовленных бандитов.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что считает, что протесты напрямую связаны с вмешательством из-за рубежа в белорусские выборы. Глава государства уверен, что за белорусскими оппозиционерами «стоят кукловоды» и он собирается этот вопрос обсудить во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

В то же время министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев обвинил Telegram-каналы в том, что они якобы осуществляют управление протестами.