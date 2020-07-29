Яке гасло замінить «Зробимо їх разом», розповіли у «Слузі народу»

“Слуга народу” відмовилася від гасла “Зробимо їх разом” на місцевих виборах

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«Слуга народу» відмовилася від гасла «Зробимо їх разом». Партія Володимира Зеленського вирішила втретє не використовувати головний лозунг минулорічної кампанії під час місцевих виборів 2020 року.

Ні, точно ні, — зазначив очільник виборчого штабу «Слуги народу» Олександр Корнієнко в інтерв’ю «Українській правді».

За його словами, цьогоріч політсила Зеленського вирішила скористатися гаслами, на кшталт, «вирішимо це разом».

Є кілька сенсів, які ми використовуватиме, наприклад, «вирішимо це разом» — тобто збільшення доступу до прийняття рішень, народовладдя, — додав Корнієнко.

Також нардеп згадав про законодавчі ініціативи «Слуги народу», які стосуються народовладдя та проведення референдуму.

Точно буде якесь гасло, пов’язане з конкретними результатами, які в нас є. Форми ще ми договорюємо, додумуємо, — розповів Корнієнко.

Також політик запевнив, що президентська політсила не концентрує увагу на певній фокус-групі виборців.