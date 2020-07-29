Дату колапсу людського суспільства назвали фізики

Учені назвали дату краху сучасного суспільства, фото: «Информ-UA»

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Людське суспільство зазнає «незворотного колапсу» вже в недалекому майбутньому, якщо рухатиметься далі в такому ж напрямку.

Такого висновку дійшла група фізиків-теоретиків з Інституту Алана Тюрінга (Велика Британія) та Університету Терапакі (Чилі), повідомляє видання Scientific Reports.

На думку учених, ймовірність краху становить 90%. Вони пов’язують його з вирубуванням лісів, які є не тільки важливими фільтрами атмосфери та води, а й, у той чи інший спосіб забезпечують існування низки харчових та економічних ланцюгів.

Решта 10% пов’язана з можливістю використання людьми у майбутньому інших джерел, які зможуть компенсувати втрати від зникнення лісу, таких як освоєння ресурсів Сонячної системи.

Дослідники зазначають, що до розвитку людської цивілізації наша планета була покрита 60 млн кв. км лісу. Внаслідок вирубування лісів на сьогодні залишається менше 40 млн кв. км лісів, при чому у період з 2000 по 2012 рік було вирубано 2,3 млн кв. км лісів у всьому світі.

З такою швидкістю всі ліси зникнуть приблизно через 100−200 років, зазначають дослідники.

Очевидно, що людське суспільство почне страждати від збезлісення що до того, як буде зрубане останнє дерево. Поступова деградація навколишнього середовища в результаті збезлісення чинитиме сильний вплив на людське суспільство, і, отже, колапс почнеться набагато раніше, — наголошують дослідники.

На думку учених, через поєднання низки негативних факторів точка неповернення може наступити вже через 20−40 років і людська цивілізація в тому виді, в якому ми її знаємо, може зникнути.

Учені зазначають, що нинішня ситуація на Землі має багато спільного з історією остова Пасхи, де наявна цивілізація зникла через екологічну катастрофу, спричинену повним вирубуванням лісів.

Втім, є й хороші новини. Учені фіксують зменшення темпів скорочення площі лісів. Проте цього зменшення все ще недостатньо, щоб зупинити майбутню катастрофу.

Нагадаємо, вчені вважають зміни клімату причиною зникнення однієї з найсильніших цивілізацій стародавнього світу.