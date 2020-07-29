Невероятный скачок ВВП Украины в 2021 году прогнозирует Шмыгаль. Фото: Delo.ua

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Экономика Украины будет неуклонно расти согласно проекту постановления, приводит Министерство экономики на ближайшие три года.

В правительстве обещают рост валового валютного продукта (ВВП) на 4,6% при инфляции 7,3% уже в следующем году. Об этом говорится в проекте постановления правительства.







Авторы прогнозируют, что номинальный ВВП Украины в 2021 году составит 4 тыс. 505 трлн грн, а в 2022 году вырастет до 5 тыс. 089 трлн грн.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране прогнозируется падение ВВП на 4,8% в 2020 году, а уже в 2021 ожидается рост на 4,6%. Такой резкий скачок является феноменальным в условиях кризиса, вызванного коронавирусом.







В макропрогнозе говорится, что дефицит торгового баланса Украины будет расти и составит 10,4 трлн долл. в 2021 году и 13, 6 трлн долл. в 2022-м. Также в прогнозе указали и показатели безработицы. Они ожидаются на уровне 9,2% в 2021 году и 8,5% в 2022-м.





Отмечается, что данный макроэкономический прогноз на 2021−2023 года принял Кабмин 29 июля.

Валовой внутренний продукт — один из важнейших показателей развития экономики, характеризующий конечный результат производственной деятельности экономических единиц в сфере материального и нематериального производства.

Напомним, ранее мы сообщали, что МВФ ухудшили прогноз по падению ВВП Украины и скорости выхода из кризиса.