Обвинительный акт вручили нардепу Фединой за якобы угрозы Зеленскому

Владимир Зеленский, София Федина и Маруся Зверобой. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n141780-obvinitelnyy-akt-vruchili-nardepu-fedinoy-za-yakoby-ugrozy-zelenskomu.html

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Угрозы Зеленскому превратились в обвинительный акт для нардепа от «Европейской солидарности» Софии Фединой.

Этот акт является итогом следственного процесса, в результате которого дело передается сразу в суд. Об этом рассказала сама нардеп в эфире «Прямого».

Она рассказала, что сейчас дело передается в суд, куда должен будет прийти пострадавший. Также нардеп обратила внимание на большое количество следователей и прокуроров, привлеченных к расследованию дела об «угрозе» президенту Зеленскому, а также на средства, потраченные государством во время следствия.

К ее делу привлекли как минимум девять следователей и тринадцать прокуроров. По ее словам, на экспертизы было потрачено 80 тыс. гривен, а несколько сотен тысяч гривен потратили на зарплаты правоохранителей.

12 января Печерский районный суд Киева отказался продлить меру пресечения народного депутата партии «Европейская Солидарность» Софии Фединой, которую ранее отпустили под личное обязательство. Ранее Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Фединой в виде личного обязательства.

10 февраля Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства ветерану АТО и военнослужащему ВСУ Елене Беленькой (Маруся Зверобой).

Напомним, ранее мы сообщали, что обвинительный акт блогеру и художнику Сергею Пояркову вручили следователи СБУ в рамках расследования уголовного производства об угрозах президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующее дело уже направлено в суд.