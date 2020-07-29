У Білорусі затримали російських бойовиків, скріншот відео

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Бойовики, про затримання яких під Мінськом раніше повідомляли білоруські ЗМІ, виявилися найманцями з російської приватної військової компанії «Вагнера», відомої своєю участю у низці конфліктів, які веде Росія, зокрема й на сході України.

Повідомляється про затримання 33 таких бойовиків, інформує білоруське інформагентство БЕЛТА.

Вони в ніч на 25 липня поселилися в одному з готелів Мінська. Згодом, 27 липня, переселилися до одного з санаторії на території Мінського району.

У цьому санаторії 32 бойовиків білоруські силовики затримали сьогодні, 29 липня, вночі. Ще одного бойовика затримали на півдні країни, де саме — не уточнюється.

В адміністрації цього санаторію зазначають, що приїжджі привернули до себе увагу нехарактерною для російських туристів поведінкою та одноманітним одягом у стилі мілітарі.

Спиртного не вживали, розважальних закладів не відвідували, трималися відособлено, намагаючись не привертати до себе уваги. Вони невеликими групами уважно вивчили територію і оточення санаторію, — зазначає агентство з посиланням на адміністрацію санаторію.

Щодо затриманих білоруські правоохоронці проводять перевірку.

Зазначається, що раніше білоруські правоохоронці отримали інформацію про прибуття в Білорусь 200 осіб «для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії».

Президентські вибори в Білорусі мають відбутися 9 серпня.

Нагадаємо, у червні президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що вважає протести, які останнім часом розпочалися в Білорусі, безпосередньо пов’язаними з втручанням з-за кордону.