Аномальну липневу спеку в Києві вивчили кліматологи

Погода в Києві. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n141978-anomalnu-lypnevu-speku-v-kyievi-vyvchyly-klimatology.html

Ракурс

Погода в Києві в липні цього року в Києві склала + 21,9 градуса середньомісячно, що перевищило кліматичну норму на 2,6 градуса.

Початок місяця був прохолоднішим, а ближче до кінця липня ставало все спекотніше. Про це повідомляє метеостанція Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Зазначається, що найхолоднішим днем ​​в місяці було 8 липня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до + 11,7 градуса, а найспекотнішим удень ​​виявилося 29 липня. У цей день максимальна температура після полудня досягла + 32,7 градуса.

Згідно зі спостереженнями, за місяць було всього вісім днів із температурою повітря вище +30 градусів. Також у Києві випало всього лише 46,5 мм опадів, що становить 53% від щомісячної норми.

11 червня в Києві зафіксували відразу два температурних рекорди. Тоді середньодобова температура повітря становила + 26,3 ° С, що на 0,3 ° С вище попереднього рекордного значення для цього дня 1885 року.

Нагадаємо, раніше прогноз погоди на серпень в Україні озвучив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда. За його словами, згідно з кліматичними моделями й тенденціям зміни клімату серпень — другий після липень місяць по підвищенню температури повітря.