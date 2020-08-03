Хто такий київський терорист — у МВС розкрили деталі

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Ракурс

Поліція ідентифікувала київського терориста, який 3 серпня у центрі Києва захопив відділення «Універсал Банку», розташованого у бізнес-центрі «Леонардо».

Інформацію про зловмисника повідомив заступник очільника Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко у Фейсбук.

За попередньою інформацією, це громадянин Узбекистану — Карімов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 року народження. Судячи за його соціальними мережами — це психічно неврівноважена особа, — написав Геращенко.

За його словами, наразі поліція не знає, наскільки серйозні його наміри та чи дійсно він має справжню вибухівку. Водночас київський терорист заявив, що вибухівка здетонує навіть у разі його смерті.

Нагадаємо, у приміщенні банку в бізнес-центрі «Леонардо» разом з терористом залишається жінка — керівник відділення. Усі інші працівники евакуювалися.

Терористом нібито є 32-річний громадянин Узбекистану Сухроб Карімов. Він зайшов у банк і заявив, що має бомбу в рюкзаку.

Чоловік, за повідомленнями ЗМІ, вимагає вийти у прямий ефір телеканалів ZIK, 112 та НАШ.