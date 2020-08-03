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Терорист у Києві прагне онлайн-трансляції своїх вимог на телеканалах — ЗМІ / Фото: УП, Ельдар Сарахман

Терорист у Києві прагне онлайн-трансляції своїх вимог на телеканалах — ЗМІ

3 сер 2020, 13:48
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Терорист, котрий захопив відділення банку у Києві 3 серпня нібито вимагає онлайн-трансляції своїх вимог на українських телеканалах. Правдивість цієї інформації наразі не коментують у Нацполіції.

Також відомо, що поблизу місця події перебувають низка журналістів різних медіа. Окрім цього, представники ЗМІ повідомляють, що першою вимогою терориста нібито є вихід в прямий ефір будь-якого телеканалу, щоб озвучити свої вимоги на всю країну.


Заступник глави МВС Антон Геращенко поки не підтвердив цю інформацію. Разом з тим, він зазначив, що терорист — громадянин Узбекістану.

За словами заступника Арсена Авакова, силовики вестимуть перемовини із чоловіком, який захопив банк у бізнес-центрі «Леонардо», погрожуючи вибухівкою. Проте, якщо ситуація погіршиться, то на київського терориста чекатиме доля злочинця з Полтавської області. Таку інформація Геращенко підтвердив «112 Україна».

Джерело: Ракурс


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