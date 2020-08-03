Нове фото принца Луї показали Кейт Міддлтон та принц Вільям. Фото: instagram.com/kensingtonroya

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Ракурс

Кейт Міддлтон та принц Вільям представили громадськості світлину їхнього молодшого сина — принца Луї.

Цей фотознімок раніше ніде не публікувався й був зроблений герцогинею Кембриджською в фамільній резиденції Анмер Холл в Норфолку в квітні. Листівку з фотографією королівська сім’я відправила своїм шанувальникам на знак подяки за теплі побажання, які ті адресували малюкові Луї в день його другого дня народження. Світлина з’явилася в німецькому фан-акаунті @katsroyalletters в Instagram.

Герцог і герцогиня Кембриджські оцінили ваші добрі слова, звернені до принца Луї. Вони також були високо оцінені її королівською величністю, яка посилає вам свої найкращі побажання, — так була підписана листівка.

На світлині зображений юний принц, одягнений в синю сорочку в клітку за 12 фунтів від Sainsbury’s. Хлопчик широко посміхається в камеру. Шанувальники припускають, що цей знімок був зроблений в день народження Луї.

Нагадаємо, у липні герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, яка захоплюється фотографією, опублікувала власну фотографію принца Джорджа, якому 22 липня виповнилося сім років.