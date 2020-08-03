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Ракурс
Новое фото принца Луи показали Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: instagram.com/kensingtonroya

Новое фото принца Луи показали Кейт Миддлтон и принц Уильям

3 авг 2020, 13:34
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Кейт Миддлтон и принц Уильям представили общественности фотографию их младшего сына — принца Луи.

Этот фотоснимок ранее нигде не публиковался и был сделан герцогиней Кембриджской в фамильной резиденции Анмер Холл в Норфолке в апреле. Открытку с фотографией королевская семья отправила своим поклонникам в знак благодарности за теплые пожелания, которые те адресовали малышу Луи в день его второго дня рождения. Фотография появилась в немецком фан-аккаунте @katsroyalletters в Instagram.

Герцог и герцогиня Кембриджские оценили ваши добрые слова, обращенные к принцу Луи. Они также были высоко оценены ее королевским величеством, которая посылает вам свои наилучшие пожелания, — так была подписана открытка.

На фотографии изображен юный принц, одетый в синюю рубашку в клетку за 12 фунтов от Sainsbury’s. Мальчик широко улыбается в камеру. Поклонники предполагают, что этот снимок был сделан в день рождения Луи.

Новое фото принца Луи показали Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Instagram


Новое фото принца Луи показали Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Instagram

Напомним, в июле герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая увлекается фотографией, опубликовала собственную фотографию принца Джорджа, которому 22 июля исполнилось семь лет.

Источник: Ракурс


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