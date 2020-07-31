Принц Уильям и Кейт Мидлтон. Фото: msn-com

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Ракурс

Кейт Мидлтон с детьми и мужем Уильямом поехали отдыхать на остров детства герцога Кембриджского.

Герцог и герцогиня устроили себе неожиданный отпуск на британских островах Силли. Принц решил показать своей второй половинке и детям остров, где в детстве проводил летние каникулы со своей мамой принцессой Дианой, братом Гарри и папой Чарльзом. Об этом сообщает Elle.

Местные жители увидели Кейт и Уильяма в четверг, 30 июля, во время велосипедной прогулки. Королевская пара катались на острове Триско и наслаждаясь солнечной погодой. По информации СМИ, родители решили отвести своих детей в знакомое место, где существует наименьший риск подхватить коронавирусную инфекцию COVID-19. Ожидается, что 31 июля семья вернется в Норфолк.

Как известно, острова Силли — это небольшой архипелаг к юго-западу от полуострова Корнуолл. Этот британский архипелах включает в себя пять населенных островов и 35 пляжей.

Напомним, в июле герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая увлекается фотографией, опубликовала собственную фотографию принца Джорджа, которому 22 июля исполнилось семь лет.