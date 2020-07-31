Дельфины в море. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n141880-mertvogo-delfina-obnarujili-na-plyaje-gde-zatonul-tanker-delfi-video.html

Ракурс

В Одессе отдыхающие обнаружили мертвого дельфина на одноименном пляже «Дельфин», который находится рядом с затонувшим танкером «Делфи» сегодня, 31 июля.

Загрязнение воды могло стать причиной смерти животного. Об этом сообщает «Думская».

Отмечается, что погибший дельфин относится к виду «морская свинья» или «азовка». По словам старшего тренера одесского дельфинария Елены Колмогоровой, причиной гибели млекопитающего могла послужить инфекция или загрязненность акватории. Также причиной гибели дельфина могли оказаться сети или трал рыбаков.

Черноморская морская свинья — черноморский подвид вида морской свиньи. Его длина составляет 1,3—1,5 м, вес около 30 кг. Встречались особи до 1,8 м. Самки немного крупнее самцов. Ареал обитания дельфинов — прибрежные воды Чёрного моря. Обитают небольшими группами до 10 особей, предпочтительно на мелководье. В последнее столетие произошло резкое сокращение популяции черноморских дельфинов.

Напомним, ранее мы сообщали, что проблема с танкером «Делфи» в Одессе признана чрезвычайной ситуацией.