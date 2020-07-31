Дельфіни у морі. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n141880-mertvogo-delfina-znayshly-na-plyaji-de-zatonuv-tanker-delfi-video.html

Ракурс

В Одесі відпочивальники знайшли мертвого дельфіна на однойменному пляжі «Дельфін», який розташований поруч із затонулим танкером «Делфі» сьогодні, 31 липня.

Забруднення води могло стати причиною смерті тварини. Про це повідомляє «Думская».





Зазначається, що загиблий дельфін належав до виду «морська свиня» або «азовка». За словами старшого тренера одеського дельфінарію Олени Колмогорової, причиною загибелі ссавця могла стати інфекція або забрудненість акваторії. Також причиною смерті дельфіна могли бути мережі або трал рибалок.

Азовка — чорноморський підвид різновиду морської свині. Його довжина становить 1,3−1,5 м, вага складає приблизно 30 кг. Трапляються також особини до 1,8 м. Самиці трохи більші за самців. Ареал проживання дельфінів — прибережні води Чорного моря. Живуть невеликими групами до 10 особин, переважно на мілководді. В останнє сторіччя відбулося різке скорочення популяції чорноморських дельфінів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що проблема з танкером «Делфі» в Одесі визнана надзвичайною ситуацією.