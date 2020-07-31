Коли українці зможуть поїхати до ЄС, розповіли в Кабміні. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n141879-koly-ukrayinci-zmojut-poyihaty-do-ies-rozpovily-v-kabmini.html

Ракурс

Пандемія коронавірусу в світі змусила уряди країн закрити кордони для іноземних громадян. Залишаються закритими для українців і кордони Євросоюзу, та найближчим часом не варто розраховувати на їхнє відкриття.

За найоптимістичнішими прогнозами зовнішні кордони ЄС залишаться закритими для українців до кінця вересня. Таку точку зору висловила віце-прем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю «Obozrevatel».

Стефанишина заявила, що українські дипломати і Міністерство охорони здоров’яУкраїни обмінюються даними і ведуть індивідуальний діалог із усіма країнами Євросоюзу.

Віце-прем'єр додала, що світ готується до другої хвилі коронавірусу, тому не виключено, що у деяких регіонах будуть фіксуватися нові спалахи інфекції. У зв’язку з цим, важко прогнозувати конкретні терміни відкриття кордонів ЄС.

Якщо кордони і будуть відкриватися, то це буде відбуватися поступово і для кожної країни рішення буде прийматися у залежності від епідеміологічної ситуації.

Як раніше писав «Ракурс», вчора, 30 липня, Євросоюз поновив перелік країн, громадяни яких мають право без обмежень перетинати кордони ЄС в умовах коронавірусної епідемії. Україна до цього списку поки що не потрапила.

Перелік переглядається кожні два тижні і рішення про включення до нього приймається на основі даних про епідеміологічну ситуацію у відповідних державах. Країни, у яких епідеміологічна ситуація погіршується, виключаються зі списку. Цього разу з переліку було виключено Алжир.