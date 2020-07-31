Пропозиції Саакашвілі щодо судової реформи прокоментували у Зеленського. Фото: РБК

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Концепцію судової реформи Михайла Саакашвілі оцінили у президента Володимира Зеленського.

На Банковій зазначили, що презентація судової реформи очільника виконавчого комітету Національної ради реформ Михайла Саакашвілі є широким запрошенням до дискусії про судову реформу. Таку заяву зробив радник глава держави з економічних питань Олег Устенко. Про це 31 липня повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За словами Устенка, узгодження концепту цієї судової реформи передбачає діалог між спеціалізованими фахівцями, політиками та громадськими активістами. В Офісі президента впевнені, що така дискусія дасть позитивний результат.

Радник Зеленського додав, що реформи судової системи потребує кожен українець. Він зазначив, що саме від широти дискусії буде залежати кількість врахованих ідей. Чиновник впевнений, що судова реформа дасть додатковий поштовх для активізації інвестиційної діяльності в державі.

Нагадаємо, глава виконавчого комітету Нацради реформ Михайло Саакашвілі 28 липня виніс на розгляд українців концепцію «всеосяжної, фундаментальної судової реформи». Запропоновано створити єдиний контролюючий судовий орган, який має замінити Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів і Державну судову адміністрацію, скорочення кількості суддів і вирішення долі Конституційного суду України.