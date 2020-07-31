Предложения Саакашвили по судебной реформе прокомментировали у Зеленского. Фото: РБК

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Концепцию судебной реформы Михаила Саакашвили оценили у президента Владимира Зеленского.

На Банковой отметили, что презентация судебной реформы руководителя исполнительного комитета Национального совета реформ Михаила Саакашвили является широким приглашением к дискуссии о судебной реформе. Такое заявление сделал советник глава государства по экономическим вопросам Олег Устенко. Об этом 31 июля сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам Устенко, согласование концепта этой судебной реформы предусматривает диалог между специализированными специалистами, политиками и общественными активистами. В Офисе президента уверены, что такая дискуссия даст положительный результат.

Советник Зеленского добавил, что в реформе судебной системы нуждается каждый украинец. Он отметил, что именно от широты дискуссии будет зависеть количество учтенных идей. Чиновник уверен, что судебная реформа даст дополнительный толчок для активизации инвестиционной деятельности в государстве.

Напомним, глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаил Саакашвили 28 июля вынес на рассмотрение украинцев концепцию «всеобъемлющей, фундаментальной судебной реформы». Предложено создать единый контролирующий судебный орган, который должен заменить Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей и Государственную судебную администрацию, сокращение количества судей и решения судьбы Конституционного суда Украины.