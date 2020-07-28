Новую судебную реформу представил Саакашвили — что она предусматривает

Судебная реформа Саакашвили предусматривает суд в смартфоне и упразднение КСУ

https://racurs.ua/n141717-sudebnaya-reforma-saakashvili-predusmatrivaet-sud-v-smartfone-i-uprazdnenie-ksu.html

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Концепцию «всеобъемлющей, фундаментальной судебной реформы» вынес на рассмотрение украинцев глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаил Саакашвили. Об этом он сообщил в Фейсбуке 28 июля.

Последние несколько недель в Офисе простых решений и результатов мы готовили нашу фундаментальную концепцию судебной реформы, которую я коротко изложил в этом клипе, — написал Саакашвили.

В частности, речь идет о создании единого контролирующего судебного органа вместо Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей и Государственной судебной администрации, сокращении числа судей и упразднении Конституционного суда Украины.

В Украине обязательно состоится исчерпывающая судебная реформа, даже если для этого нужно будет использовать инструменты прямой демократии, — пообещал Саакашвили.

Политик предлагает:

ликвидировать множественность существующих органов контроля над судебной системой (ВСП, ВККС, ГСА) и создать единый орган надзора за эффективностью судебной системы;

разобраться с кадровым голодом: из 7 тыс. судей штата судебной системы, вакантными остаются 2 тыс. должностей (например, некоторые суды имеют по одному судье, некоторые заполнены лишь на 10%).

Для этого, по мнению Саакашвили, необходимо максимально быстро провести честные и прозрачные конкурсы, а также:

изменить систему судов, в том числе судов первой инстанции (ликвидация отдельных систем хозяйственных судов и административных судов);

автоматизировать процессы в судах (суд в смартфоне);

создать конкурентную систему для разрешения гражданских, семейных и хозяйственных споров;

внедрить практику суда присяжных в категориях по особо важным и социально опасным преступлениям;

ликвидировать монополии проведения судебных экспертиз исключительно государственными экспертными учреждениями в уголовных производствах;

пересмотреть статус Верхового суда (формирование прецедентной практики);

провести референдум касательно дальнейшей судьбы Конституционного суда Украины для того, чтобы именно народ Украины ее решил.



Напомним, по словам Саакашвили, президент Владимир Зеленский поручил до следующего заседания Нацсовета реформ подготовить фундаментальную концепцию революционной судебной реформы. Саакашвили заверил, что Зеленский в этом вопросе настроен «очень радикально». После этого Совет судей выразил возмущение заявлениями Саакашвили.