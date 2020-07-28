Нову судову реформу представив Саакашвілі — що вона передбачає

https://racurs.ua/ua/n141717-sudova-reforma-saakashvili-peredbachaie-sud-v-smartfoni-i-referendum-schodo-ksu.html

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Концепцію «всеосяжної, фундаментальної судової реформи» виніс на розгляд українців глава виконавчого комітету Нацради реформ Михайло Саакашвілі. Про це він повідомив в Фейсбук 28 липня.

Останні кілька тижнів в Офісі простих рішень і результатів ми готували нашу фундаментальну концепцію судової реформи, яку я коротко виклав в цьому кліпі, — написав Саакашвілі.

Зокрема, йдеться про створення єдиного контролюючого судового органу, який має замінити Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів і Державну судову адміністрацію, скорочення кількості суддів і вирішення долі Конституційного суду України.

В Україні обов’язково відбудеться вичерпна судова реформа, навіть якщо для цього потрібно буде використовувати інструменти прямої демократії, — пообіцяв Саакашвілі.

Політик пропонує:

ліквідувати множинність існуючих органів контролю над судовою системою (ВРП, ВККС, ДСА) і створити єдиний орган нагляду за ефективністю судової системи;

подолати кадровий голод: з 7 тис. суддів штату судової системи, вакантними залишаються 2 тис. посад (наприклад, деякі суди мають одного суддю, деякі заповнені лише на 10%).

Для цього, на думку Саакашвілі, необхідно максимально швидко провести чесні і прозорі конкурси, а також:

змінити систему судів, зокрема й судів першої інстанції (ліквідувати окремі системи господарських судів та адміністративних судів);

автоматизувати процеси в судах (суд в смартфоні);

створити конкурентну систему для вирішення цивільних, сімейних і господарських спорів;

впровадити практику суду присяжних в категоріях з особливо важливих і соціально небезпечних злочинів;

ліквідувати монополії проведення судових експертиз виключно державними експертними установами в кримінальних провадженнях;

переглянути статус Верховного суду (формування прецедентної практики);

провести референдум щодо подальшої долі Конституційного суду України для того, щоб саме народ України її вирішив.



Нагадаємо, за словами Саакашвілі, президент Володимир Зеленський доручив до наступного засідання Нацради реформ підготувати фундаментальну концепцію революційної судової реформи. Саакашвілі запевнив, що Зеленський у цьому питанні налаштований «вкрай радикально». Після цього Рада суддів висловила обурення заявами Саакашвілі.