Туризм у світі зазнає значних обмежень через епідемію коронавірусу, фото: «Пронедра»

https://racurs.ua/ua/n141842-ievrosouz-onovyv-spysok-vyiznyh-krayin-chy-potrapyla-do-nogo-ukrayina.html

Ракурс

Євросоюз оновив список країн, на в’їзд громадян яких немає обмежень в умовах епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Україна до цього списку досі не потрапила. Про це свідчить документ, оприлюднений на сайті Європейської ради.

Цей список переглядають кожні два тижні, рішення про включення до нього ухвалюється на основі даних про епідеміологічну ситуацію у відповідних державах.

Новий список, порівняно з попереднім, став дещо меншим — з нього виключили Алжир.

Таким чином, до цього списку наразі входять:

Австралія;

Канада;

Грузія;

Японія;

Марокко;

Нова Зеландія;

Руанда;

Південна Корея;

Таїланд;

Туніс;

Уругвай;

Китай (за умови підтвердження взаємності).

З громадянами низки карликових країн Європи (Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану) в цьому контексті рекомендується поводитися як з громадянами Євросоюзу.

Нагадаємо, Болгарія з 31 липня спрощує умови в’їзду для українців.