Умови в’їзду українців до Болгарії спрощено, фото: Visasam.ru

https://racurs.ua/ua/n141837-bez-karantynu-ta-testiv-bolgariya-sprostyla-umovy-v-yizdu-ukrayincyam.html

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Болгарія з 31 липня спрощує умови в’їзду для українців в умовах пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Українцям не потрібно буде пред’являти підтвердження тестування на коронавірус та проходити 14-денний карантин після прибуття до цієї країни. Про це йдеться у відповідному розпорядженні Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) Болгарії.

У тексті розпорядження вказано, що такі умови діятимуть у період з 31 липня по 31 серпня.

Варто додати, що протягом цього місяця позиція Болгарії щодо громадян України в питанні в’їзду кілька разів змінювалося.

Спочатку з 16 липня для українців були скасовані вимоги щодо тестів на коронавірус та проходження карантину. Проте два дні тому, 28 липня, з’явилося розпорядження МОЗ Болгарії, згідно з яким з 30 липня українцям для в’їзду до цієї країни потрібно мати негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Нагадаємо, у Києві зафіксована найбільша за час епідемії кількість виявлених випадків коронавірусу.