Коронавірус у Києві встановив рекорд із початку пандемії — названо осередки спалахів

https://racurs.ua/ua/n141813-koronavirus-u-kyievi-vstanovyv-rekord-iz-pochatku-pandemiyi-nazvano-oseredky-spalahiv.html

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Коронавірус у Києві за минулу добу, 29 липня, підкосив ще 199 мешканців. Це найбільша кількість нових хворих з початку пандемії. Станом на 30 липня в столиці вже 8 тис. 131 підтверджений випадок захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Коронавірус виявили ще у 199 мешканців Києва. Це найбільша кількість за увесь період пандемії, — зазначив мер Києва Віталій Кличко в Телеграм.

Захворіли:

59 жінок віком від 18 до 88 років;

135 чоловіків віком від 18 до 74 років;

двоє дівчаток — 7 та 16 років;

троє хлопчиків 3−12 років.

Така кількість хворих пов’язана зі спалахом коронавірусу у гуртожитку Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Там за минулу добу зафіксували ще 81 випадок захворювання.

До лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції, — додав Кличко.

Найбільше випадків захворювання виявили у:

Солом’янському районі — 95;

Деснянському районі — 28;

Дніпровському районі — 14;

Оболонському районі — 14;

Голосіївському районі — 14.

Надалі приріст захворюваності на COVID-19 у Києві очікується серед населення віком 18−35 років.

Приріст +199 сьогодні пов’язаний з гуртожитком КПІ і з ретельним обстеженням всіх контактних осіб, — повідомив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

Він додав, що надалі варто очікувати сплески захворювань саме серед молоді.