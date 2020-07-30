Коронавірус в Україні. Фото: Слуга народу

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Коронавірус в Україні не відступає, а навпаки — продовжує активно поширюватися серед громадян.

Станом на 30 липня в Україні лабораторно підтверджено 68 тис. 794 випадків COVID-19. За добу захворіли 1 тис. 197 осіб, померли від хвороби 23 людини. Подолали коронавірус станом на вчора 760 осіб. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

З початку епідемії померли від вірусу 1 тис. 673 осіб, а одужали — 37 тис. 394 особи. Зараз хворіють 29 тис. 727 осіб.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксовано у Львівській (113 нових хворих), Києві (199 осіб), Рівненській (105 осіб) та Івано-Франківській області (104 особи). Не фіксувалися зараження 30 липня у Херсонській та Луганській областях.

Нагадаємо, 29 липня коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні за добу виявили у 1 тис. 22 осіб. Серед хворих було 59 дітей та 74 медпрацівників. Було прийняте рішення про госпіталізацію 230 осіб. Водночас за добу одужали 650 хворих.