“Укрзалізниця” відновлює рух до Карпат — розклад поїздів

https://racurs.ua/ua/n141804-ukrzaliznycya-z-serpnya-vidnovluie-ruh-do-karpat.html

Ракурс

«Укрзалізниця» відновлює рух до Карпат — у серпні курсуватиме поїзд № 217/218 Київ — Рахів.

У перший рейс цей поїзд відправиться з Києва 3 серпня, далі курсуватиме по непарних днях, а з Рахова 4 серпня та курсуватиме по парних днях, — йдеться у повідомленні на сайті УЗ.

«Ракурс» перевірив наявність квитків на поїзд Київ — Рахів на офіційному сайті для бронювання на 5 серпня.

Український залізничний перевізник також нагадав, що всі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Також посилено обробку постільної білизни під час прання, а в кожному вагоні встановлено санітайзер.

Для посадки в поїзд пасажири обов’язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона, — зазначили в УЗ.



Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» подовжує курсування 17 регіональних поїздів з 31 липня цього року. З 1 червня УЗ частково почала відновлювати курсування поїздів в Україні, зупинене через карантин.