Вибух у Фукусімі вщент зруйнував ресторан, поранено 17 осіб — новини Японії

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Вибух у префектурі Фукусіма вщент зруйнував ресторан ввечері 29 липня. Щонайменше 17 осіб постраждало і одна особа загинула. Відомо, що інцидент стався внаслідок вибуху газу у ресторані японського міста Коріяма.

Вибух прогримів у місцевому закладі харчування, який перебував на фінальній стадії ремонту і повинен був відновити роботу 31 липня. Рятувальники і працівники пожежних служб просять місцевих мешканців не наближатися до місця інциденту, оскільки там стався витік газу і поліція не виключає загрози повторного вибуху, — повідомляє NHK і агентство Kyodo.

Вибух зафіксувала одна з камер японського телебачення, встановлена в місті. Очевидці також розповідають про сильний вибух. Відомо, що в районі епіцентру вибуху у житлових будинках повибивало шибки, пошкоджено стіни і дахи.

Вибух вщент зруйнував будівлю ресторану, від якої залишився лише металевий каркас. Усіх потерпілих доставили до лікарень.