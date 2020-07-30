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Взрыв в Фукусиме разрушил ресторан, ранены 17 человек — новости Японии

Взрыв в Фукусиме разрушил ресторан, ранены 17 человек (ФОТО, ВИДЕО)

30 июл 2020, 08:59
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Взрыв в префектуре Фукусима разрушил ресторан вечером 29 июля. По меньшей мере 17 человек пострадали и один человек погиб. Известно, что инцидент произошел в результате взрыва газа в ресторане японского города Корияма.

Взрыв прогремел в местном заведении питания, который находился на финальной стадии ремонта и должен был возобновить работу 31 июля. Спасатели и работники пожарных служб просят местных жителей не приближаться к месту инцидента, поскольку там произошла утечка газа и полиция не исключает угрозы повторного взрыва, — сообщает NHK и агентство Kyodo.

Взрыв зафиксировала одна из камер японского телевидения, установленная в городе. Очевидцы также рассказывают о сильном взрыве. Известно, что в районе эпицентра инцидента в жилых домах выбиты стекла, повреждены стены и крыши.

Взрыв полностью разрушил здание ресторана, от которого остался лишь металлический каркас. Всех пострадавших доставили в больницы.

Вибух у Фукусімі вщент зруйнував ресторан, поранено 17 осіб — новини Японії


Вибух у Фукусімі вщент зруйнував ресторан, поранено 17 осіб — новини Японії

Вибух у Фукусімі вщент зруйнував ресторан, поранено 17 осіб — новини Японії


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