Взрыв в Фукусиме разрушил ресторан, ранены 17 человек — новости Японии

https://racurs.ua/n141803-vzryv-v-fukusime-razrushil-restoran-raneny-17-chelovek-foto-video.html

Ракурс

Взрыв в префектуре Фукусима разрушил ресторан вечером 29 июля. По меньшей мере 17 человек пострадали и один человек погиб. Известно, что инцидент произошел в результате взрыва газа в ресторане японского города Корияма.

Взрыв прогремел в местном заведении питания, который находился на финальной стадии ремонта и должен был возобновить работу 31 июля. Спасатели и работники пожарных служб просят местных жителей не приближаться к месту инцидента, поскольку там произошла утечка газа и полиция не исключает угрозы повторного взрыва, — сообщает NHK и агентство Kyodo.

Взрыв зафиксировала одна из камер японского телевидения, установленная в городе. Очевидцы также рассказывают о сильном взрыве. Известно, что в районе эпицентра инцидента в жилых домах выбиты стекла, повреждены стены и крыши.

Взрыв полностью разрушил здание ресторана, от которого остался лишь металлический каркас. Всех пострадавших доставили в больницы.