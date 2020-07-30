Перемирие на Донбассе продолжается под обстрелы оккупантов из гранатометов, ВСУ молчат — война на Донбассе

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Война на Донбассе продолжается, несмотря на надежды властей на перемирие и установление режима «тишины», которого сейчас придерживаются только Вооруженные силы Украины. За минувшие сутки, 29 июля, на Донбассе зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета, осуществленный близ населенного пункта Новолуганское.

Этот выстрел носил провокационный характер и был неприцельным, поэтому наши воины ответный огонь не открывали, — говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Фейсбук.

Однако уже сегодня, 30 июля, оккупационные войска России осуществили провокационный обстрел близ Новотошковского, использовав для этого гранатометы и стрелковое оружие.

Ответный огонь не открывался. Ситуация остается полностью контролируемой украинскими воинами, — убеждают в ООС.

Напомним, перемирие на Донбассе началось в 00.01 27 июля, оно предусматривает полное прекращение огня. Но в ООС заявили, что российско-террористические войска уже несколько раз нарушили перемирие.

У Зеленского заявили, что президент обсудил с главой РФ Владимиром Путиным прекращение огня на Донбассе.