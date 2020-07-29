Трижды заболел коронавирусом житель Тернопольщины. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавирус в Украине распространяется, несмотря на усилия медиков и властей. В Тернопольской области эпидемиологическая ситуация остается одной из самых сложных в Украине и даже зафиксирован случай, когда один и тот же пациент трижды заразился коронавирусом.

Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации Владимир Богайчук, передает пресс-служба Тернопольской ОГА.

Кроме того, в области зафиксированы несколько случаев повторного заражения. Богайчук заявил, что переболевшие коронавирусом не защищены от повторного инфицирования, поэтому призвал население области соблюдать карантинные правила, которые существенно снижают вероятность заражения.

Чиновник добавил, что коронавирусная ситуация на Тернопольщине ухудшается. На сегодняшний день болеют 1 тыс. 75 человек, из них 144 пациента находятся на стационарном лечении. Около 30 больных в тяжелом состоянии.

По мнению Богайчука, тяжелая эпидемиологическая ситуация связана с тем, что люди не до конца осознают опасность, которая возникает из-за несоблюдения элементарных карантинных мер.

Чиновник также отметил, что агрессивность коронавируса наблюдается в определенных регионах области. В частности, в Монастырисском районе почти все больные находятся в тяжелом состоянии.

Загруженность кроватей больными COVID-19 в медицинских учреждениях области первой волны на уровне 26,7%, а показатель заболеваемости составляет 270,7 случаев на 100 тыс. населения.

Как ранее писал «Ракурс», за последние сутки по состоянию на утро 29 июля в Украине подтверждены 1 тыс. 22 новых случая инфицирования коронавирусом. Всего за время эпидемии в Украине были зафиксированы почти 67,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 1 тыс. 650 пациентов.