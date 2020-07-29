Тричі захворів на коронавірус житель Тернопільщини. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавірус в Україні поширюється, незважаючи на зусилля медиків і влади. У Тернопільській області епідеміологічна ситуація залишається однією із найскладніших в Україні і навіть зафіксовано випадок, коли один і той же пацієнт тричі заразився коронавірусом.

Про це повідомив керівник управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Володимир Богайчук, передає прес-служба Тернопільської ОДА.

Крім того, в області зафіксовано декілька випадків повторного зараження. Богайчук заявив, що особи, які перехворіли на коронавірус не застраховані від повторного інфікування, тому закликав населення області дотримуватися карантинних правил, які суттєво знижують вірогідність зараження.

Чиновник додав, що коронавірусна ситуація на Тернопільщині погіршується. Наразі хворіють 1 тис. 75 осіб, із них 144 пацієнта перебувають на стаціонарному лікуванні. Близько 30 хворих у важкому стані.

На думку Богайчука, важка епідеміологічна ситуація пов’язана з тим, що люди не до кінця усвідомлюють небезпеку, яка виникає через недотримання елементарних карантинних заходів.

Чиновник також зазначив, що агресивність коронавірусу спостерігається у певних регіонах області. Зокрема, в Монастириському районі майже всі хворі перебувають у важкому стані.

Завантаженість ліжок хворими на COVID-19 у медичних установах області першої хвилі на рівні 26,7%, а показник захворюваності становить 270,7 випадків на 100 тис. населення.

Як раніше писав «Ракурс», за останню добу станом на ранок 29 липня в Україні підтверджено 1 тис. 22 нових випадків інфікування коронавірусом. Всього за час епідемії в Україні було зафіксовано майже 67,6 тис. випадків зараження коронавірусом, померли 1 тис. 650 пацієнтів.