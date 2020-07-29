Беларусь ужесточает контроль на границе с РФ. Фото: Onliner

https://racurs.ua/n141800-belarus-ujestochaet-kontrol-na-granice-s-rf-posle-incidenta-s-vagnerovcami.html

Ракурс

Беларусь ужесточает контроль на границе с Российской Федерацией после задержания под Минском наемников с российской частной военной компании «Вагнера». Также власти Беларуси приняли решение тщательней проверять участников массовых собраний.

Такое решение было принято во время заседания Совета безопасности страны под председательством президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает «БелТА».

Секретарь Совета безопасности Андрей Равков заявил, что у задержанных наемников «четко прослеживаются определенные направления — снайперы, подрывники, айтишники».

Пограничная служба Беларуси в рамках мер реагирования на этот инцидент усилит оперативное прикрытие государственных границ.

В том числе и границу с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, пересекающих государственную границу, в частности на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены, — заявил Равков.



Также глава Совбеза добавил, что будут усилены меры безопасности на массовых мероприятиях, особенно связанных с избирательной кампанией.

Как ранее писал «Ракурс», Лукашенко требует от Москвы объяснений относительно инцидента с наемниками «Вагнера». Президент Беларуси считает, что данная ситуация должна быть рассмотрена предельно откровенно и честно.