Международный день дружбы. Фото: Мир космоса

https://racurs.ua/n141799-30-iulya-otmechaut-mejdunarodnyy-den-drujby.html

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Международный день дружбы отмечается ежегодно 30 июля. Праздник учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций № 65/275 от 3 мая 2011 года.

ООН предложила государственным структурам, а также международным и региональным организациям отмечать этот день в соответствии с культурными традициями той или иной страны и организовывать мероприятия и инициативы, которые будут направлены на поощрение диалога, солидарности, взаимопонимания и примирения между нациями.

Кроме того, одной из задач Международного дня дружбы является привлечение молодежи к общественной деятельности, направленной на уважительное восприятие различных культур.

В настоящее время во многих странах мира ежегодно проводятся мероприятия, связанные с пропагандой дружбы и толерантного отношения к окружающим.

30 июля также отмечается Всемирный день борьбы с торговлей людьми, который был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции A/RES/68/192 в 2013 году.

Торговля людьми является серьезным преступлением и грубым нарушением прав человека. Каждый год тысячи мужчин, женщин и детей попадают в руки торговцев людьми, как у себя дома, так и за рубежом.

По оценкам Международной организации труда, во всем мире жертвами принудительного труда являются 21 млн человек. Чаще всего жертвами работорговли становятся наименее защищенные категории людей: женщины и дети. Наибольшее распространение использование принудительного труда получает на Ближнем Востоке и в Африке.

30 июля чествуют сразу двух святых — Маргариту Антиохийскую (она же православная святая Марина) и Лазаря Галисийского.

В католической церкви Маргарита входит в число 14 святых помощников и говорят, что она являлась Жанне д’Арк. Православная церковь почитает Маргариту Антиохийскую под именем святой Марины. Особой любовью она пользуется в Греции, где в ее честь воздвигнуто множество храмов.

Лазарь Галисийский родился в городе Магнезии. Он принял постриг в монастыре Святого Саввы. Позже Лазарь поселился на горе Галисия неподалеку от Эфеса. Вокруг подвижника вскоре возникла монашеская община и образовался монастырь.

На Руси день Марины с Лазарем считался временем зарниц, молний без грома и дождя, которые предвещали пожары и иссушали зрение. Смотреть на них категорически запрещалось.

В эти дни крестьяне начинали задумываться о приближающихся холодах. На Марину с Лазарем наблюдали за погодой. Считалось, что осень будет такой же, как в этот и последующие три дня.

Этот день в истории

30 июля происходили такие события:

в 1021 году освящен первый храм Киевской Руси в честь князей Бориса и Глеба;

в 1792 году на улицах Парижа впервые прозвучала «Марсельеза»;

в 1898 году изобрели кукурузные хлопья;

в 1980 году израильский парламент объявил Иерусалим столицей.

В этот день родились: