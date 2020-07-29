Міжнародний день дружби. Фото: Світ космосу

https://racurs.ua/ua/n141799-30-lypnya-vidznachaut-mijnarodnyy-den-drujby.html

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Міжнародний день дружби відзначається щороку 30 липня. Свято встановлене резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй № 65/275 від 3 травня 2011 року.

ООН запропонувала державним структурам, а також міжнародним і регіональним організаціям відзначати цей день у відповідності з культурними традиціями тієї чи іншої країни та організовувати заходи, які будуть спрямовані на заохочення діалогу, солідарності, взаєморозуміння і примирення між націями.

Крім того, одним із завдань Міжнародного дня дружби є залучення молоді до громадської діяльності, спрямованої на шанобливе сприйняття різних культур.

Наразі у багатьох країнах світу щороку проводяться заходи, пов’язані з пропагандою дружби і толерантного ставлення до оточуючих.

30 липня також відзначається Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, який було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН в резолюції A/RES/68/192 у 2013 році.

Торгівля людьми є серйозним злочином і грубим порушенням прав людини. Щороку тисячі чоловіків, жінок і дітей потрапляють до рук торговців людьми, як у себе вдома, так і за кордоном.

За оцінками Міжнародної організації праці, в усьому світі жертвами примусової праці є 21 млн осіб. Найчастіше жертвами работоргівлі стають найменш захищені категорії людей: жінки та діти. Найбільшого поширення використання примусової праці отримує на Близькому Сході та в Африці.

30 липня вшановують відразу двох святих — Маргариту Антіохійську (вона ж православна свята Марина) і Лазаря Галісійського.

У католицькій церкві Маргарита входить до числа 14 святих помічників і кажуть, що вона являлася Жанні д’Арк. Православна церква вшановує Маргариту Антіохійську під ім’ям святої Марини. Особливою любов’ю вона користується у Греції, де в її честь споруджено багато храмів.

Лазар Галісійський народився у місті Магнезії. Він прийняв постриг у монастирі Святого Сави. Пізніше Лазар оселився на горі Галісія неподалік від Ефеса. Навколо подвижника незабаром виникла чернеча громада і утворився монастир.

На Русі день Марини з Лазарем вважався часом блискавок без грому і дощу, які віщували пожежі та висушували зір. Дивитися на них категорично заборонялося.

У ці дні селяни починали замислюватися про майбутні холоди. На Марину з Лазарем спостерігали за погодою. Вважалося, що осінь буде такою ж, як цього дня та наступні три дні.

Цей день в історії

30 липня відбувалися такі події:

у 1021 році освячено перший храм Київської Русі на честь князів Бориса і Гліба;

у 1792 році на вулицях Парижа вперше прозвучала «Марсельєза»;

у 1898 році винайшли кукурудзяні пластівці;

у 1980 році ізраїльський парламент оголосив Єрусалим столицею.

Цього дня народилися: