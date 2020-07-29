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Ракурс
Боевики ДНР получали соцвыплаты из бюджета Украины. Фото: pravda.com.ua

Боевики ДНР получали соцвыплаты из бюджета Украины (ФОТО)

29 июл 2020, 21:29
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Соцвыплаты из бюджета Украины получали боевики так называемой ДНР благодаря противоправной деятельности группы лиц в Донецкой области. Злоумышленники за денежное вознаграждение оформляли жителям временно оккупированных территорий паспорта граждан Украины и помогали собрать необходимый пакет документов для получения соцвыплат из госбюджета Украины.

Злоумышленники лично получали и переправляли документы через линию разграничения, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Среди заказчиков таких «услуг» были представители незаконных вооруженных формирований террористической организации ДНР.

Сегодня, 29 июля, в городе Бахмут Донецкой области сотрудники СБУ задержали трех фигурантов при попытке снятия наличных денег для дальнейшего их перемещения на временно оккупированную территорию.

Боевики ДНР получали соцвыплаты из бюджета Украины. Фото: СБУ

Во время санкционированных обысков по месту жительства и временного пребывания злоумышленников правоохранители изъяли наличные деньги, банковские карточки и документы, позволяющие получать деньги в украинских банках, в том числе для лиц, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований.

Боевики ДНР получали соцвыплаты из бюджета Украины. Фото: СБУ

Боевики ДНР получали соцвыплаты из бюджета Украины. Фото: СБУ

Также выявлены другие документы, подтверждающие налаживание фигурантами механизма выплаты денежных средств из госбюджета Украины представителям незаконных вооруженных формирований.


Боевики ДНР получали соцвыплаты из бюджета Украины. Фото: СБУ

Как ранее писал «Ракурс», агентов российских спецслужб выдворили из Украины. Департамент стратегических расследований Национальной полиции сообщил, что речь идет о россиянах, «работавших на спецслужбы РФ и готовивших совершение тяжких преступлений на территории нашей страны».

Источник: Ракурс


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