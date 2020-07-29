Боевики ДНР получали соцвыплаты из бюджета Украины. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/n141798-boeviki-dnr-poluchali-socvyplaty-iz-budjeta-ukrainy-foto.html

Ракурс

Соцвыплаты из бюджета Украины получали боевики так называемой ДНР благодаря противоправной деятельности группы лиц в Донецкой области. Злоумышленники за денежное вознаграждение оформляли жителям временно оккупированных территорий паспорта граждан Украины и помогали собрать необходимый пакет документов для получения соцвыплат из госбюджета Украины.

Злоумышленники лично получали и переправляли документы через линию разграничения, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Среди заказчиков таких «услуг» были представители незаконных вооруженных формирований террористической организации ДНР.

Сегодня, 29 июля, в городе Бахмут Донецкой области сотрудники СБУ задержали трех фигурантов при попытке снятия наличных денег для дальнейшего их перемещения на временно оккупированную территорию.

Во время санкционированных обысков по месту жительства и временного пребывания злоумышленников правоохранители изъяли наличные деньги, банковские карточки и документы, позволяющие получать деньги в украинских банках, в том числе для лиц, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований.

Также выявлены другие документы, подтверждающие налаживание фигурантами механизма выплаты денежных средств из госбюджета Украины представителям незаконных вооруженных формирований.

Как ранее писал «Ракурс», агентов российских спецслужб выдворили из Украины. Департамент стратегических расследований Национальной полиции сообщил, что речь идет о россиянах, «работавших на спецслужбы РФ и готовивших совершение тяжких преступлений на территории нашей страны».