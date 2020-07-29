Лукашенко требует от Москвы объяснений относительно наемников «Вагнера»

Александр Лукашенко. Фото: Коммерсант

https://racurs.ua/n141797-lukashenko-trebuet-ot-moskvy-obyasneniy-otnositelno-naemnikov-vagnera.html

Ракурс

Задержание 33 наемников «Вагнера» под Минском президент Беларуси Александр Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием и на совещании с членами Совета безопасности поручил председателю КГБ Валерию Вакульчику потребовать от российских госорганов объяснений по данному факту.

Лукашенко заявил о «грязных намерениях» россиян, которые пытаются оправдаться и всех убедить, что белорусская власть сама завезла наемников в страну. Поэтому президент Беларуси требует, чтобы в сложившейся ситуации все было предельно откровенно и честно.

Если это российские граждане, а я так понимаю, их допросили, значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит, — заявил Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко поручил своему пресс-секретарю Наталье Эйсмонт обратиться к российским СМИ, чтобы те «пургу не гнали».

Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну, — заявил президент Беларуси.

Как ранее писал «Ракурс», задержанные под Минском боевики оказались наемниками из российской частной военной компании «Вагнера», известной своим участием в ряде конфликтов, которые ведет Россия, в том числе и на востоке Украины. Ранее белорусские правоохранители получили информацию о прибытии в Беларусь 200 человек «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».